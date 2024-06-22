Под Новосибирском в реке Омь утонул ребенок. Об этом сообщил глава Куйбышевского района Олег Караваев.
По его словам, трагедия произошла накануне, 21 июня, в селе Абрамово.
— Сегодня в Абрамово утонул ребенок. Скажите детям, что купаться рано и без взрослых ходить на речку запрещено, — говорится в сообщении паблика «Администрация Куйбышевского района» в ВК.
Напомним, на предыдущей неделе в Новосибирской области за 3 дня утонули 9 человек, в том числе, 5 детей. Об этом сообщали на аппаратном совещании в правительстве региона, где отметили, что риск происшествий на водоемах остается высоким.
Ранее «Прецедент» писал, что бывшему главному борцу с коррупцией в Новосибирске не удалось обжаловать арест. Протоиерей предположил, из какой секты могли быть изверги, замучившие девочку.
Александр ИЛЬИН.