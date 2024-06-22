Ачинец по наводке интернет-знакомой «инвестировал» 7 млн рублей на фейковой бирже

В прокуратуре рассказали, что в мае 2024 года житель Ачинска познакомился на сайте знакомств с девушкой из Краснодара. Она рассказывала, что временно переехала на юг из Ачинска, но скоро собирается вернуться. Общение длилось около месяца, за это время злоумышленница вызвала полное доверие у нового знакомого, а потом рассказала о хороших заработках на инвестиционной платформе.
«После этого с пострадавшим связался лжеброкер, пообещавший своей жертве “золотые горы” и “жизнь в шоколаде”. Аферист рассказал о принципах работы с инвестициями и попросил пополнить “баланс”. Так мужчина перевёл на продиктованный собеседником счёт первые 100 тыс. рублей. Злоумышленники регулярно созванивались с пострадавшим по видеосвязи, помогали устанавливать различные программы и брать кредиты. Так в начале июня по наставлению киберпреступников мужчина прямо на южном курорте занял у банка более 6 млн рублей и отправил их в “никуда”. В “ходу” были и личные сбережения, из которых пострадавший потерял более 1 млн рублей», — рассказали в прокуратуре.
Только через пару недель после последнего перевода мужчина понял, что его обманули. Тогда он обратился в полицию.
В прокуратуре рассказали, что за последнюю неделю злоумышленникам удалось обмануть 240 доверчивых жителей края. У них выманили более 93 млн рублей. Таким образом с начала года на уловки мошенников попался 6551 житель края, причиненный ущерб достиг 1,45 млрд рублей.