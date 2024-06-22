В Омской области женщина утонула во время фотосессии

Там утонула местная жительница.
Женщина в компании родственников решила устроить фотосессию на берегу котлована. Чтобы получить эффектные снимки, сельчанка решила искупаться в водоёме.
Внезапно она начала тонуть. Женщину достали из воды, но первые реанимационные действия не помогли и она скончалась.
В обстоятельствах случившегося разбираются полицейские.
Напомним, что в Омской области в местах, не оборудованных для купания, за пять лет утонуло 96 человек. Так недавно несчастный случай произошёл в Тевризском районе — 17-лений парень погиб, купаясь в неположенном месте.