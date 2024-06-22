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В Омской области женщина утонула во время фотосессии

В пресс-службе УМВД России по Омской области сообщили о несчастном случае в Тюкалинском районе.

Источник: Reuters

Там утонула местная жительница.

Женщина в компании родственников решила устроить фотосессию на берегу котлована. Чтобы получить эффектные снимки, сельчанка решила искупаться в водоёме.

Внезапно она начала тонуть. Женщину достали из воды, но первые реанимационные действия не помогли и она скончалась.

В обстоятельствах случившегося разбираются полицейские.

Напомним, что в Омской области в местах, не оборудованных для купания, за пять лет утонуло 96 человек. Так недавно несчастный случай произошёл в Тевризском районе — 17-лений парень погиб, купаясь в неположенном месте.

несчастный случай