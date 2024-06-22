В Перми задушивший 19-летнюю студентку таксист подал в суд жалобу на суд

Речь идёт о таксисте, который подвозил девушку из бара в феврале 2022 года. Мужчина утверждает, что она плакала, а он пытался её успокоить. После этого девушка, по его словам, назвала его обслуживающим персоналом. Тогда водитель задушил её. Позже выяснилось, что ранее он насиловал девушек, которых подвозил. Мужчину приговорили к 15 годам лишения свободы.