В Перми задушивший 19-летнюю студентку таксист подал в суд жалобу на суд

Водитель такси, задушивший 19-летнюю студентку, подал в суд жалобу на суд, сообщает «КП-Пермь».
Речь идёт о таксисте, который подвозил девушку из бара в феврале 2022 года. Мужчина утверждает, что она плакала, а он пытался её успокоить. После этого девушка, по его словам, назвала его обслуживающим персоналом. Тогда водитель задушил её. Позже выяснилось, что ранее он насиловал девушек, которых подвозил. Мужчину приговорили к 15 годам лишения свободы.
По данным «КП-Пермь», осуждённый пермяк подал жалобу о ненадлежащих условиях содержания в конвойном помещении Дзержинского суда. Он подал в суд на Управление Судебного департамента в Пермском крае и Судебный Департамент при Верховном Суде Российской Федерации.
Заседание по делу, назначенное на 18 июня, перенесли, так как осуждённый попросил рассматривать его жалобу по ВКС, а сейчас его этапируют в другую колонию.