Подростки спровоцировали тройное ДТП на Шаморе

Медики называют состояние подростков стабильным. Полученные ими травмы они оценивают как лёгкие. Кроме них в аварии больше никто не пострадал. В госавтоинспекции утверждают, что последствия ДТП могли быть более серьёзными. Этого удалось избежать благодаря тому, что скорость всех участников аварии в момент столкновения была невысока.