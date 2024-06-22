Подростки спровоцировали тройное ДТП на Шаморе

Двоих подростков госпитализировали во Владивостоке после ДТП на Шаморе. 14-летний водитель мотоцикла влетел в грузовик. В результате с места дорожного инцидента скорая отправила в больницу его и его 17-летнего пассажира.
По сообщению госавтоинспекции приморской столицы, подростки выезжали с так называемого Третьего пляжа на Шаморе и не уступили дорогу грузовику Hino Profia. После столкновения с грузовиком, мотоциклисты вылетели на встречную полосу и столкнулись с Toyota Prius.
Медики называют состояние подростков стабильным. Полученные ими травмы они оценивают как лёгкие. Кроме них в аварии больше никто не пострадал. В госавтоинспекции утверждают, что последствия ДТП могли быть более серьёзными. Этого удалось избежать благодаря тому, что скорость всех участников аварии в момент столкновения была невысока.
Находившийся за рулём мотоцикла Kayo K1 250 Mx 14-летний водитель не имел прав на управление транспортом — получить водительское удостоверение, дающее право езды на мотоцикле можно только с 16 лет. Пострадавшему подростку грозит штраф до 15 тысяч рублей. Кроме того, наказать могут и родителей водителя мотоцикла — им может грозить наказание за ненадлежащее воспитание ребёнка.