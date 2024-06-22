В Екатеринбурге общественники нашли гараж с тараканами, где пекут лаваш для шаурмы

Проверка началась с того, Дмитрий Чукреев вместе с командой зашли на производство. Местные сотрудники, увидев общественников и камеры, в один голос заявляли, что не работают в данном месте. Санитарные книжки и прочие документы у персонала были, однако никто их так и не показал.