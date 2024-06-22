В Екатеринбурге общественники нашли гараж с тараканами, где пекут лаваш для шаурмы

Общественник из Екатеринбурга Дмитрий Чукреев проверил цех, в котором, по его словам, производят лаваш для всех шаурмичных города. Цех находится в гараже на улице Караванная, 18, в микрорайоне Химмаш.
Проверка началась с того, Дмитрий Чукреев вместе с командой зашли на производство. Местные сотрудники, увидев общественников и камеры, в один голос заявляли, что не работают в данном месте. Санитарные книжки и прочие документы у персонала были, однако никто их так и не показал.
— Тысячи лавашей, которые готовятся в ужасных, антисанитарных условиях. В помещении бегали тараканы. Вода для теста набиралась прямо из-под крана без какой-либо фильтрации или кипячения. Все процессы проходили в гараже, где не соблюдались основные санитарные нормы и правила, — написал в своем Telegram-канале Дмитрий Чукреев.
Хозяин производства, как следует из видео, заявил Дмитрию, что лепешки пекутся только на свадьбу, по заказу. Однако Чукреев заявил, что продукция из этого гаража поступает не только на свадьбы, но и во многие заведения общественного питания в городе.