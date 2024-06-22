В Челябинской области экскаваторщик перевел мошенникам 3 млн рублей

Жертвой мошенников в Челябинской области стал 50-летний экскаваторщик из Миасса. Мужчина заинтересовался предложением незнакомцев и потерял миллионы, оформленные в кредит. Об этом сообщили в региональном полицейском главке.
Мужчине на мобильный телефон прислали сообщение о возможности заработать деньги на бирже. Предложение его заинтересовало, и он ответил мошеннику.
«Несмотря на то, что мужчина знал о мошеннических схемах, аферистам удалось убедить рабочего и принять предложение. Миасец получал на свой телефон четкие указания от лжеспециалистов биржи, выполняя которые он установил на свой телефон приложение для связи, а также перешел по ссылке и скачал программу якобы биржевой площадки», — рассказали в ГУ МВД по Челябинской области.
В скачанных приложениях отображались различные счета и операции, но указанные в них данные были поддельными. Однако южноуралец не заметил ничего подозрительного. Он вкладывал на свой «личный счет» деньги, пока сумма не достигла 3 млн рублей. Часть суммы для перевода он взял в виде кредита в банке.
Мужчина понял об обмане, когда не смог вывести деньги. Сразу после этого он обратился в полицию, где возбудили уголовное дело о мошенничестве.