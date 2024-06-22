В Челябинской области экскаваторщик перевел мошенникам 3 млн рублей

«Несмотря на то, что мужчина знал о мошеннических схемах, аферистам удалось убедить рабочего и принять предложение. Миасец получал на свой телефон четкие указания от лжеспециалистов биржи, выполняя которые он установил на свой телефон приложение для связи, а также перешел по ссылке и скачал программу якобы биржевой площадки», — рассказали в ГУ МВД по Челябинской области.