По версии следствия, господин Новицкий и его сообщники по предварительному сговору разработали план хищения денежных средств негосударственного пенсионного фонда (НПФ) «Урал ФД». Под видом покупки ликвидных ценных бумаг на биржевых торгах они планировали похитить денежные средства фонда, а также пенсионные накопления его участников, перечисленные в качестве оплаты за ценные бумаги, по завышенной стоимости и не на рыночных условиях.
Суд отправил экс-президента АФК «Система» Новицкого под домашний арест
Тверской районный суд Москвы отправил под домашний арест экс-президента АФК «Система» Евгения Новицкого по делу о мошенничестве в крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Мера пресечения избрана до 20 августа. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции города.