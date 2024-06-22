Суд отправил экс-президента АФК «Система» Новицкого под домашний арест

По версии следствия, господин Новицкий и его сообщники по предварительному сговору разработали план хищения денежных средств негосударственного пенсионного фонда (НПФ) «Урал ФД». Под видом покупки ликвидных ценных бумаг на биржевых торгах они планировали похитить денежные средства фонда, а также пенсионные накопления его участников, перечисленные в качестве оплаты за ценные бумаги, по завышенной стоимости и не на рыночных условиях.