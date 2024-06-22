Свердловская ФАС выявила картельный сговор на 64,8 миллиона рублей

УФАС по Свердловской области выявила картельный сговор между тремя компаниями: ООО «Актив+», ООО «Уралторгсервис» и ООО «ТК “Тоболтранс”, сообщили в пресс-службе.
По данным УФАС, организации заключили соглашение для поддержания цен на торгах на поставку продуктов питания в рамках государственного оборонного заказа для нужд учреждений в Северо-Кавказском, Южном федеральном округах, Курганской и Новосибирской областях.
— Результатом реализации соглашений стало ограничение конкуренции в девяти закупочных процедурах. Это позволило компаниям заключать договоры либо без снижения цен, либо с несущественным снижением, — сообщили в УФАС по Свердловской области.
Сумма дохода у организаций достигла 64,8 миллионов рублей. На компании уже наложены оборотные штрафы в размере 16,6 миллионов рублей.
Арбитражный суд Уральского округа решение УФАС признал законным, материалы направлены и в МВД, для возбуждения уголовного дела по части 1 статьи 178 УК РФ «Ограничение конкуренции».