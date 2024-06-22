Двое погибли в жутком ДТП с микроавтобусом под Докшицами, 11 человек в больнице

Согласно предварительным данным, 21 июня 2024 года на 107-м километре автодороги Р-3 около города Докшицы 47-летний водитель, находившийся за рулем на машине Volkswagen Passat, в момент выезда со второстепенной дороги не предоставил преимущество в движении микроавтобусу Iveco Daily. Среди пассажиров которого находились в том числе и дети.