Двое погибли в жутком ДТП с микроавтобусом под Докшицами, 11 человек в больнице. Подробности рассказали в пресс-службе Министерства внутренних дел.
Согласно предварительным данным, 21 июня 2024 года на 107-м километре автодороги Р-3 около города Докшицы 47-летний водитель, находившийся за рулем на машине Volkswagen Passat, в момент выезда со второстепенной дороги не предоставил преимущество в движении микроавтобусу Iveco Daily. Среди пассажиров которого находились в том числе и дети.
В ведомстве добавили, что в результате дорожно-транспортного происшествия водитель и 36-летняя женщина-пассажир машины погибли. Сказано, что 11 человек, в том числе и дети, были переданы врачам для обследования.
В пресс-службе Министерства здравоохранения уточнили, 11 пассажиров пострадали в ДТП в Докшицком районе. Всем пострадавшим была оказана медицинская помощь на месте приехавшими на место аварии специалистами пяти бригад скорой помощи.
«Пострадавшие — 11 человек (из них 8 детей) были доставлены в Докшицкую центральную районную больницу», — уточнили в ведомстве.
Отмечается, что после осмотра одного ребенка перевели в Глубокскую центральную районную больницу. Кроме того, один взрослый и четверо детей находятся в отделении реанимации в тяжелом состоянии.
В пресс-службе Следственного комитета заявили, что по факту дорожно-транспортного происшествия в Докшицком районе было заведено уголовное дело по части 3 статьи 317 Уголовного кодекса — нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности смерть двух человек.
В ведомстве напомнили, что вечером пятницы, 21 июня, неподалеку от Докшиц водитель Volkswagen Passat, при выезде на автодорогу Р-3 «Логойск-Глубокое-граница Латвии», не уступил дорогу микроавтобусу. Указанное транспортное средство перевозило команду детей-спортсменов.
«В результате этого произошло столкновение транспортных средств, и они оказались в кювете», — сказано в сообщении.
Говорится, что водитель и пассажир легкового автомобиля погибли на месте. Что касается водителя и пассажиров микроавтобуса, то они находятся в больнице.