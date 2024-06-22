СК возбудил уголовное дело после смертельного ДТП в Докшицком районе

Трагедия на трассе Р-3 вблизи Докшиц случилась накануне вечером, по информации Госавтоинспекции, водитель за рулем Volkswagen Passat при выезде на трассу «Логойск — Глубокое — граница Латвии» не пропустил микроавтобус, в котором ехала детская спортивная команда.
Легковушка столкнулась с бусом, и оба транспортных средства вылетели в кювет. Водитель и пассажир «Фольксвагена» погибли на месте. Водителю микроавтобуса и его пассажирам потребовалась медпомощь, их доставили в больницу.
Место аварии было оцеплено оперативными службами, картину произошедшего восстанавливали следователи, сотрудники ГАИ и сотрудники Госкомитета судебных экспертиз.
СК сообщил о возбуждении дела по ч.3 ст. 317 УК Беларуси, это нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух человек.
Что с детьми?
Подробности о состоянии пострадавших в аварии оперативно сообщил белорусский Минздрав, по данным ведомства, 11 пассажиров нуждались в помощи медиков, на место были направлены 5 бригад «скорых» для оказания первичной помощи.
Затем все 11 человек, из них 8 детей, были направлены в Докшицкую центральную районную больницу. Чуть позднее одного ребенка перевезли в районную больницу в Глубоком.
В Минздраве сообщили, что один взрослый и четверо детей оказались в реанимации в тяжелом состоянии, на помощь местным медикам выехали специалисты из РНПЦ неврологии и нейрохирургии, Минской больницы скорой помощи и РНПЦ детской хирургии.