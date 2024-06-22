Члены богатейшей семьи Британии получили сроки за эксплуатацию прислуги

Пракаш и Камала Хиндуджа получили тюремные сроки по 4,5 года каждый, Аджай и Намрата — по четыре года. Их также обязали выплатить компенсацию в размере 850 тыс. швейцарских франков ($950,7 тыс.) и возместить судебные расходы — 270 тыс. ($301,9 тыс.). Они не присутствовали на судебном заседании, а адвокаты заявили о намерении обжаловать это решение, отмечает издание. Пятым обвиняемым стал бизнес-менеджер семьи Наджиб Зиази, его приговорили к 18 месяцам лишения свободы условно.