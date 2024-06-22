В Казахстане задержали подозреваемого в покушении на журналиста

«Двадцать первого июня Жаканбаев А. М. самостоятельно обратился в органы внутренних дел республики Казахстан, где был допрошен по обстоятельствам дела. В этот же день он задержан по подозрению в совершении данного преступления. Для установления местонахождения Каратаева М. проводятся оперативно-розыскные мероприятия», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале главного надзорного ведомства страны.
Сообщается, что правоохранительные органы Украины проявили оперативность и в кратчайшие сроки установили лиц, совершивших преступление против Садыкова.
«Генеральной прокуратурой в компетентные органы Украины направлено международное следственное поручение о предоставлении материалов уголовного дела о причастности Жаканбаева и Каратаева к совершенному преступлению», — говорится в сообщении.
В пятницу пресс-секретарь президента Берик Уали на своей странице в социальной сети проинформировал, что глава государства поручил установить местонахождение подозреваемых в нападении на Садыкова в Киеве, Астана готова сотрудничать с Украиной, в том числе по линии Интерпола.
Украинские СМИ 18 июня сообщили, что неизвестные в Киеве стреляли в казахстанского оппозиционера Айдоса Садыкова, получившего на Украине официальный статус беженца. Полиция Украины подтвердила, что в Киеве по улице Ярмолы неизвестные стреляли в припаркованный автомобиль, в котором находились мужчина с женщиной.