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В Казахстане задержали подозреваемого в покушении на журналиста

АЛМА-АТА, 22 июн — РИА Новости. Один из подозреваемых в покушении на казахстанского журналиста Айдоса Садыкова, которое произошло 18 июня в Киеве, сдался правоохранителям, его соучастник находится в розыске, сообщает в субботу пресс-служба генеральной прокуратуры Казахстана.

«Двадцать первого июня Жаканбаев А. М. самостоятельно обратился в органы внутренних дел республики Казахстан, где был допрошен по обстоятельствам дела. В этот же день он задержан по подозрению в совершении данного преступления. Для установления местонахождения Каратаева М. проводятся оперативно-розыскные мероприятия», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале главного надзорного ведомства страны.

Сообщается, что правоохранительные органы Украины проявили оперативность и в кратчайшие сроки установили лиц, совершивших преступление против Садыкова.

«Генеральной прокуратурой в компетентные органы Украины направлено международное следственное поручение о предоставлении материалов уголовного дела о причастности Жаканбаева и Каратаева к совершенному преступлению», — говорится в сообщении.

В пятницу пресс-секретарь президента Берик Уали на своей странице в социальной сети проинформировал, что глава государства поручил установить местонахождение подозреваемых в нападении на Садыкова в Киеве, Астана готова сотрудничать с Украиной, в том числе по линии Интерпола.

Украинские СМИ 18 июня сообщили, что неизвестные в Киеве стреляли в казахстанского оппозиционера Айдоса Садыкова, получившего на Украине официальный статус беженца. Полиция Украины подтвердила, что в Киеве по улице Ярмолы неизвестные стреляли в припаркованный автомобиль, в котором находились мужчина с женщиной.