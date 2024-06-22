В Казахстане задержали подозреваемого в покушении на журналиста

«Двадцать первого июня Жаканбаев А. М. самостоятельно обратился в органы внутренних дел республики Казахстан, где был допрошен по обстоятельствам дела. В этот же день он задержан по подозрению в совершении данного преступления. Для установления местонахождения Каратаева М. проводятся оперативно-розыскные мероприятия», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале главного надзорного ведомства страны.