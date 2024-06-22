Около 100 человек эвакуированы из ТРЦ «Океанис» в Нижнем Новгороде.

Как сообщает пресс-служба областного ГУ МЧС России, в 10:00 22 июня произошло срабатывание пожарной сигнализации в здании ТРЦ «Океанис» на пр. Гагарина в Нижнем Новгороде.
Прибывшие на место спасатели установили, что оборудование подняло ложную тревогу.
Ещё до приезда пожарных силами персонала были эвакуированы 100 человек.
Напомним, многофункциональный комплекс включает закрытый аквапарк круглогодичного посещения на 560 тыс. посещений в год и максимальной вместимостью 2000 человек, предприятия общественного питания, термальную зону общей площадью 5000 кв. м, фитнес — клуб общей площадью тыс. кв. м; четырехэтажный торговый центр с предприятиями общественного питания и семейными развлекательными зонами; подземный паркинг на 631 машиноместо.
В сентябре 2023 года для реализации проекта стоимостью в 7,7 млрд рублей между правительством Нижегородской области и ООО «Акватория развлечений» было заключено инвестсоглашение, предусматривающее господдержку в форме льготы по налогу на имущество организаций и льготы по налогу на прибыль организаций.
Также сообщалось, что одна из станций планирующейся канатной дороги через Оку будет расположена рядом с ТРЦ «Океанис».