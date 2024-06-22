Около 100 человек эвакуированы из ТРЦ «Океанис» в Нижнем Новгороде.

В сентябре 2023 года для реализации проекта стоимостью в 7,7 млрд рублей между правительством Нижегородской области и ООО «Акватория развлечений» было заключено инвестсоглашение, предусматривающее господдержку в форме льготы по налогу на имущество организаций и льготы по налогу на прибыль организаций.