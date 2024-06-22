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Лобовое столкновение автомобиля Lada с грузовиком случилось под Новогрудком

В Новогрудском районе Lada врезалась в грузовик, один человек пострадал.

Источник: Телеграм-канал УВД Гродненского облисполкома

Лобовое столкновение автомобиля Lada с грузовиком случилось под Новогрудком. Подробности ДТП сообщили в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома.

В сообщении сказано, что 21 июня, в четверг, в Новогрудском районе случилось лобовое столкновение. Пострадал один человек. Удалось установить, что примерно в 15.30 водитель 1953 года рождения, находившийся за рулем легкового автомобиля Lada, ехал по автодороге «Городечно-Бретянка-Литовка».

Сказано, что на третьем километре машина выехала на полосу встречного движения и врезалась в грузовик МАЗ. За рулем находился водитель 1970 года рождения. В ведомстве отметили, что водитель легковушки с травмами был доставлен в больницу.