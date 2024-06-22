В Казани выписали первых пациентов, поступивших в больницу с ботулизмом

КАЗАНЬ, 22 июн — РИА Новости. Первых трех пациентов, поступивших с ботулизмом в медучреждение, выписали из Республиканской инфекционной больницы Татарстана, сообщает минздрав республики.
«Из стационара Республиканской клинической инфекционной больницы выписали трех пациентов, поступивших с ботулизмом. 15 человек остаются под круглосуточным наблюдением врачей», — говорится в сообщении.
По информации Минздрава, у пациентов наблюдается положительная динамика.
В понедельник, по данным управления Роспотребнадзора по Татарстану, в Казани были зарегистрированы первые шесть случаев подозрения на ботулизм после употребления «Салата лобио» производства ООО «Локалкитчен» (Москва). Позднее количество заболевших возросло до 19 человек, один из них проходил лечение амбулаторно.
Следователи по факту отравления жителей региона возбудили уголовное дело по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».
Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что с диагнозом ботулизм в стационарах под наблюдением специалистов находится 301 человек, 43 из них — на ИВЛ. С симптомами ботулизма к медикам обращались пациенты в Москве, Нижегородской области и Казани. Пострадавшие заказывали лобио от «Локалкитчен» («Кухня на районе») и салат с тунцом, фасолью и яблоком от «Гастропорт».