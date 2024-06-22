В Казани выписали первых пациентов, поступивших в больницу с ботулизмом

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что с диагнозом ботулизм в стационарах под наблюдением специалистов находится 301 человек, 43 из них — на ИВЛ. С симптомами ботулизма к медикам обращались пациенты в Москве, Нижегородской области и Казани. Пострадавшие заказывали лобио от «Локалкитчен» («Кухня на районе») и салат с тунцом, фасолью и яблоком от «Гастропорт».