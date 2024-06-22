В Молдову от мобилизации теперь бегут толпами: На молдавско-украинской границе установили рекорд — разом задержали 47 уклонистов

В районе Обжилы (Украина) — Плоть (Молдова) обнаружили 5 транспортных средств (4 микроавтобуса и 1 сопроводительная машина). В этих авто было 47 человек, которые пытались незаконно пересечь границу, а также 7 организаторов незаконного пересечения границы.