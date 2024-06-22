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В Молдову от мобилизации теперь бегут толпами: На молдавско-украинской границе установили рекорд — разом задержали 47 уклонистов

В районе Обжилы (Украина) — Плоть (Молдова) обнаружили 5 транспортных средств (4 микроавтобуса и сопроводительная машина).

Источник: Комсомольская правда

Украинские пограничники пресекли попытку установить рекорд, задержав 47 человек, которые пытались сбежать в Молдову. Об этом сообщает журналист Виталий Глагола со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По его словам, днем 21 июня пограничники совместно с СБУ, ДБР и подразделением «ГрР» успешно провели спецоперацию на границе с Молдовой.

В районе Обжилы (Украина) — Плоть (Молдова) обнаружили 5 транспортных средств (4 микроавтобуса и 1 сопроводительная машина). В этих авто было 47 человек, которые пытались незаконно пересечь границу, а также 7 организаторов незаконного пересечения границы.