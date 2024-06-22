Минздрав: трое пострадавших в ДТП под Докшицами перевезли в Минск, их состояние тяжелое

По данным ведомства, после проведения все необходимых консилиумов, а также вмешательств, стабилизации состояния пострадавших, пациентов, находящихся в тяжелом состоянии, было решено перевести в Минск. Так, двое находятся в Больнице скорой медицинской помощи, а один доставлен в РНПЦ неврологии и нейрохирургии.