Минздрав: трое пострадавших в ДТП под Докшицами перевезли в Минск, их состояние тяжелое

В Министерстве здравоохранения рассказали, что трое пострадавших в дорожно-транспортном происшествии под Докшицами были перевезены в Минск, их состояние тяжелое.
По данным ведомства, после проведения все необходимых консилиумов, а также вмешательств, стабилизации состояния пострадавших, пациентов, находящихся в тяжелом состоянии, было решено перевести в Минск. Так, двое находятся в Больнице скорой медицинской помощи, а один доставлен в РНПЦ неврологии и нейрохирургии.
Также сказано, что в Витебскую областную детскую больницу был доставлен один пациент, двоих детей перевезли в Витебскую областную детскую больницу.
«Еще один пациент на сегодняшний день находится в хирургическом отделении Докшицкой ЦРБ», — уточнили в Минздраве.
Сообщается, что состояние трех пострадавших, которых перевезли в Минск, остается стабильно тяжелым. У троих, доставленных в медучреждение Витебска, состояние средней степени тяжести. Говорится, что у всех были диагностированы сочетанные травмы. Речь идет про переломы, ушибы, черепно-мозговые травмы. Называются рваные раны, ссадины.