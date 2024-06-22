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На трассе в Башкирии столкнулись 4 машины

На трассе в Башкирии столкнулись 4 машины.

Источник: ГАИ Уфы

В Башкирии на автодороге Уфа-Оренбург произошло ДТП с участием 4 автомобилей, передает Госавтоинспекция столицы.

Известно, что накануне 21 июня около 17.00 60-летний водитель за рулем «Тойоты Короллы» столкнулся с движущейся навстречу «Субару Форестер», ехав в сторону улицы Заки Валиди.

«В последующем “Тойота Королла” сталкивается с “Хендай Солярис” и “Мерседес Бенц”. В результате дорожной аварии, 61-летняя пассажирку “Субару” с травмой головы доставили в больницу, отпустив после оказания медицинской помощи. Начато административное расследование». — прокомментировали в ГАИ города.