На трассе в Башкирии столкнулись 4 машины.

«В последующем “Тойота Королла” сталкивается с “Хендай Солярис” и “Мерседес Бенц”. В результате дорожной аварии, 61-летняя пассажирку “Субару” с травмой головы доставили в больницу, отпустив после оказания медицинской помощи. Начато административное расследование». — прокомментировали в ГАИ города.