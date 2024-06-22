В Челябинской области 17-летняя девушка погибла в перевернувшемся авто

В Чебаркульском районе Челябинской области автомобиль Volkswagen Polo под управлением 20-летней девушки без водительских прав потерял управление и улетел в кювет. Среди пассажиров авто была 17-летняя местная жительница, которая от полученных травм скончалась на месте аварии. Об этом сегодня, 22 июня, сообщила Госавтоинспекция по Чебаркульскому району.
По данным дорожной полиции, ДТП случилось поздно вечером 20 июня на автодороге Кундравы — Варламово.
Всего в машине находились три человека — все молодые девушки. Та, что была за рулем, и еще одна пассажирка 22 лет получили травмы различной степени тяжести и сейчас находятся в местной больнице.