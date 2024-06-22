В Новороссийске простились с погибшим на СВО атаманом Владимиром Гавриленко. В последний путь атамана Константиновского хуторского казачьего общества, командира батальона «Аксай» проводили 21 июня.
«Владимир Гавриленко отправился на СВО добровольцем в марте 2022 года. Был ранен но, не окончив реабилитационный период, снова отправился на передовую. Погиб 12 июня 2024 года», — сообщили в пресс-службе Черноморского казачьего округа.
Уточняется, что Владимиру Гавриленко было 50 лет. Он родился в Ростовской области. За участие в СВО награжден орденом Мужества, медалями Министерства обороны и Краснодарского края. Также медалью «За отвагу» и множеством казачьих наград.
Заместитель атамана Кубанского казачьего войска Николай Щулькин вручил вдвое погибшего атамана орденский знак «За веру, Кубань и Отечество» I степени, посмертно присвоенную войсковым атаманом Александром Власовым.