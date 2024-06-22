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Глава района Башкирии обратился к населению из-за ДТП с ребенком

В Башкирии школьник на мотоцикле столкнулся с Lada Granta.

Источник: Комсомольская правда

В башкирском селе Раевский Альшеевского района восьмиклассник на мотоцикле столкнулся с легковушкой. ДТП случилось на улице Медиков. Об этом в своих соцсетях сообщил глава муниципалитета Дамир Мустафин.

— Несовершеннолетний водитель по счастливой случайности отделался ушибами, хотя мог бы потерять жизнь, — заявил чиновник.

Он обратился к родителям с просьбой задуматься о последствиях покупки мотоциклов детям, ведь они представляют серьезную опасность для жизни и здоровья молодых людей, у которых еще нет достаточного опыта и навыков вождения. Мустафин призвал взрослых запретить детям кататься на мототранспорте, пока они не достигнут совершеннолетия и не получат права.