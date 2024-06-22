Глава района Башкирии обратился к населению из-за ДТП с ребенком

Он обратился к родителям с просьбой задуматься о последствиях покупки мотоциклов детям, ведь они представляют серьезную опасность для жизни и здоровья молодых людей, у которых еще нет достаточного опыта и навыков вождения. Мустафин призвал взрослых запретить детям кататься на мототранспорте, пока они не достигнут совершеннолетия и не получат права.