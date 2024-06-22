В Нижнем Тагиле велосипедист ехал на красный свет и попал под колеса иномарки

Водитель автомобиля прошел процедуру освидетельствования на состояние опьянения, он оказался трезв. По его словам, он ехал на зеленый сигнал, но неожиданно на пешеходный переход вылетел велосипедист. Мужчина не успел среагировать. В отношении пострадавшего парня составлено два административных протокола: за создание помех движения водителю и за движение по переходу на велосипеде.