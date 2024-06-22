В Нижнем Тагиле велосипедист ехал на красный свет и попал под колеса иномарки

В Нижнем Тагиле велосипедист хотел проскочить на красный свет, но попал под колеса. ДТП случилось около 09:00 22 июня на Уральском проспекте.
— 69-летний водитель автомобиля Subaru Forester, при движении прямо в сторону Октябрьского проспекта, наехал на 21-летнего велосипедиста, который пересекал проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий красный сигнал светофора, — рассказали в отделе пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила.
Парень получил травмы головы и ушибы конечностей. Его доставили в больницу. На месте происшествия работали сотрудники Госавтоинспекции, которые провели осмотр места происшествия, осмотр транспортных средств.
Водитель автомобиля прошел процедуру освидетельствования на состояние опьянения, он оказался трезв. По его словам, он ехал на зеленый сигнал, но неожиданно на пешеходный переход вылетел велосипедист. Мужчина не успел среагировать. В отношении пострадавшего парня составлено два административных протокола: за создание помех движения водителю и за движение по переходу на велосипеде.