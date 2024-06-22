Спустя неделю найдено тело утонувшего ребенка в СКО

Дети придумали игру: привязывали веревку к доске и на ней закидывали друг друга по очереди в воду на глубину. Когда 10-летний Умар стоял на доске, веревка отцепилась, и мальчика унесло течением. Примерно в десяти метрах от берега он попал в водоворот и начал тонуть.