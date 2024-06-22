Спустя неделю найдено тело утонувшего ребенка в СКО

Днем 14 июня мальчик с младшим братом и друзьями купались в опасном месте на реке Есиль, где много водоворотов и сильное течение.
Дети придумали игру: привязывали веревку к доске и на ней закидывали друг друга по очереди в воду на глубину. Когда 10-летний Умар стоял на доске, веревка отцепилась, и мальчика унесло течением. Примерно в десяти метрах от берега он попал в водоворот и начал тонуть.
Неделю на месте работали спасатели, полицейские и волонтеры. Поиск шел и на воде, и на берегу; работу осложняли течение и большое количество мусора, принесенного паводком. Спасатели использовали подводный дрон и два беспилотных летательных аппарата.
«22 июня поиски мальчика 2014 года рождения проводились с 08:40 силами сотрудников ДЧС и волонтеров. В 15:45 сотрудники оперативно-спасательного отряда обнаружили и извлекли труп ребенка в районе села Соколовки. Обстоятельства гибели уточняются, тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу».
Расстояние от Петропавловска до села Соколовки составляет более 40 километров.