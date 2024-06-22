На юге Италии 34 человека погибли при крушении лодки с мигрантами

В феврале 2023 года у берегов Калабрии погибли более 90 мигрантов в результате кораблекрушения. Жертвами были выходцы преимущественно из Афганистана, а также из Ирака, Ирана, Пакистана и Сирии, они отплыли из Турции за четыре дня до трагедии. Итальянские власти обвиняются в отсутствии координации для оказания своевременной помощи.