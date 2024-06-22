На юге Италии 34 человека погибли при крушении лодки с мигрантами

РИМ, 22 июня. /ТАСС/. Сотрудники службы береговой охраны обнаружили 34 тела мигрантов, погибших в кораблекрушении у южных берегов Италии. Как сообщает канал Sky TG24, поиски ведутся с 17 июня, когда стало известно о кораблекрушении. Сообщалось о не менее 50 мигрантах, пропавших без вести, половина из которых дети.
Как уточняет канал, на данный момент были обнаружены тела 8 детей. 11 человек выжили, они сообщили о том, что парусное судно вышло из Турции, и не менее 50 человек могли погибнуть. Поисковая операция в зоне кораблекрушения продолжается.
В феврале 2023 года у берегов Калабрии погибли более 90 мигрантов в результате кораблекрушения. Жертвами были выходцы преимущественно из Афганистана, а также из Ирака, Ирана, Пакистана и Сирии, они отплыли из Турции за четыре дня до трагедии. Итальянские власти обвиняются в отсутствии координации для оказания своевременной помощи.