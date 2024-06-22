В проливе Дарданеллы частично приостановили движение судов

«Движение судов в проливе Дарданеллы временно приостановлено в одном направлении с севера на юг из-за отказа двигателя танкера PAROS», — передал телеканал.
Движение судов будет продолжено в одностороннем направлении юг-север.
АНКАРА, 22 июн — РИА Новости. Движение судов в проливе Дарданеллы частично приостановлено в направлении с севера на юг, передал телеканал A Haber со ссылкой на министерство транспорта и инфраструктуры.
«Движение судов в проливе Дарданеллы временно приостановлено в одном направлении с севера на юг из-за отказа двигателя танкера PAROS», — передал телеканал.
Движение судов будет продолжено в одностороннем направлении юг-север.