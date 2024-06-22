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Акимат Астаны прокомментировал «возгорание» в Mega Silk Way

Акимат Астаны сделал заявление касательно дыма возле торгового центра Mega Silk Way — в ведомстве отвергли информацию о возгорании, передает NUR.KZ.

Источник: mega.kz

Информация о возгорании в торгово-развлекательном центре Mega Silk Way является фейком, сообщили в акимате района «Есиль» по данному поводу.

В ведомстве объяснили, что пожара или возгорания не было, а из-за отключения электроэнергии были запущены дизельные генераторы — дым исходил от их работы.

Отметим, что в Астане сегодня произошел пожар в многоэтажке по проспекту Туран. Горела облицовка здания. Испуганные пользователи соцсетей делились в соцсетях кадрами с места событий.

В МЧС сообщили, что возгорание произошло на площади 180 кв. м. Была проведена эвакуация — из здания вывели 8 человек, в том числе ребенка. В настоящее время пожар локализован.

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