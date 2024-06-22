Акимат Астаны прокомментировал «возгорание» в Mega Silk Way

Информация о возгорании в торгово-развлекательном центре Mega Silk Way является фейком, сообщили в акимате района «Есиль» по данному поводу.
В ведомстве объяснили, что пожара или возгорания не было, а из-за отключения электроэнергии были запущены дизельные генераторы — дым исходил от их работы.
Отметим, что в Астане сегодня произошел пожар в многоэтажке по проспекту Туран. Горела облицовка здания. Испуганные пользователи соцсетей делились в соцсетях кадрами с места событий.
В МЧС сообщили, что возгорание произошло на площади 180 кв. м. Была проведена эвакуация — из здания вывели 8 человек, в том числе ребенка. В настоящее время пожар локализован.