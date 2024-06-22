Закончился 85 день поисков пропавшего уфимского подростка

Напомним, 13-летний Павел Паличев и 14-летний Дамир Адигамов пропали без вести 30 марта. Вместе парни занимались спортивным туризмом и после субботних занятий пошли погулять в лес недалеко от детского лагеря «Чайка». Через пару часов они перестали выходить на связь. Их родители попробовали найти ребят самостоятельно, но потом были вынуждены обратиться к спасателям и в полицию.