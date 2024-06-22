Закончился 85 день поисков пропавшего уфимского подростка

22 июня в Уфе подошел к концу 85 день поисков 14-летнего Дамира Адигамова. В Управлении гражданской защиты рассказали об итогах розыска.
— Спасатели обследовали 114 км береговой линии и акватории реки Белой на катере, — передали в ведомстве.
Напомним, 13-летний Павел Паличев и 14-летний Дамир Адигамов пропали без вести 30 марта. Вместе парни занимались спортивным туризмом и после субботних занятий пошли погулять в лес недалеко от детского лагеря «Чайка». Через пару часов они перестали выходить на связь. Их родители попробовали найти ребят самостоятельно, но потом были вынуждены обратиться к спасателям и в полицию.
31 марта рядом с шестой пристанью у реки Белой обнаружили рюкзаки школьников, а еще несколько дней спустя — вмерзший в лед сапог одного из них них. По факту исчезновения подростков завели уголовное дело.
На 58 день поиска на берегу все той же Белой возле парка Победы спасатели нашли тело мертвого подростка. Им оказался Павел Паличев. Поиски Дамира Адигамова все еще продолжаются.