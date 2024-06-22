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Чудесное спасение: В Италии гражданин Молдовы смог выжить, когда его автомобиль вылетел с моста и упал в реку

Обстоятельства аварии выясняются.

Источник: Комсомольская правда

Гражданин Молдовы чудом выжил после ДТП в Италии. Автомобиль, которым управлял наш соотечественник, вылетел с моста и упал в реку. Мужчине чудом удалось выбраться из него. Инцидент произошел в итальянском регионе Падуя.

Согласно данным итальянских СМИ, водитель выбрался из затопленной машины и пешком вернулся домой. Автомобиль в реке заметили прохожие, которые вызвали полицию.

Машину вытащили, после чего по регистрационному номеру правоохранители установили ее владельца. Им оказался гражданин Республики Молдова, проживающий в городе Польверара, передает realitatea.md.

Когда карабинеры нагрянули к нему домой, мужчина признался, что он находился за рулем автомобиля. Однако он не смог объяснить точную причину аварии. По его словам, выбравшись из затонувшего автомобиля, он находился в шоковом состоянии, поэтому покинул место ДТП.

Обстоятельства аварии выясняются.