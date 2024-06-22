Чудесное спасение: В Италии гражданин Молдовы смог выжить, когда его автомобиль вылетел с моста и упал в реку

Когда карабинеры нагрянули к нему домой, мужчина признался, что он находился за рулем автомобиля. Однако он не смог объяснить точную причину аварии. По его словам, выбравшись из затонувшего автомобиля, он находился в шоковом состоянии, поэтому покинул место ДТП.