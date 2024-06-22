Пожар у «Хан Шатыра» в Астане полностью ликвидирован

«Пожар ликвидирован полностью на площади 250 кв.м. Предварительная причина возгорания: работы с огнем либо малокалорийные источники огня. С 2 по 27 этажи горела наружная обшивка и утеплитель жилого комплекса. При пожаре силами спасателей эвакуировано 12 человек, из них семеро детей. Спасены два человека из них один ребенок. На месте происшествия работают дознаватели. В ликвидации были задействованы 20 единиц техники и 91 спасатель МЧС РК. Жертв и пострадавших нет», — говорится в сообщении в субботу.