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Человек пострадал в ДТП на Эльмаше в Екатеринбурге

В Екатеринбурге вчера днем произошло ДТП с пострадавшим.

В Екатеринбурге вчера днем произошло ДТП с пострадавшим. На улице Шефской столкнулись автомобили «Газель» и «Geely».

Для ликвидации последствий аварии на место выезжало пожарно-спасательное подразделение в составе 5 сотрудников МЧС и 1 единицы техники.

В дорожном происшествии пострадал человек, сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Свердловской области.

Обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники Госавтоинспекции.

Как сообщалось ранее, в Артемовском 85-летний водитель Шкода Октавия сбил двух девочек на пешеходном переходе.

«По предварительным данным, водитель автомобиля “Шкода Октавия”, при проезде нерегулируемого пешеходного перехода, не предоставил преимущество и допустил наезд на двух юных пешеходов», — рассказали в управления ГАИ по Свердловской области.