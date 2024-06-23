Человек пострадал в ДТП на Эльмаше в Екатеринбурге

В Екатеринбурге вчера днем произошло ДТП с пострадавшим. На улице Шефской столкнулись автомобили «Газель» и «Geely».
Для ликвидации последствий аварии на место выезжало пожарно-спасательное подразделение в составе 5 сотрудников МЧС и 1 единицы техники.
В дорожном происшествии пострадал человек, сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Свердловской области.
Обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники Госавтоинспекции.
Как сообщалось ранее, в Артемовском 85-летний водитель Шкода Октавия сбил двух девочек на пешеходном переходе.
«По предварительным данным, водитель автомобиля “Шкода Октавия”, при проезде нерегулируемого пешеходного перехода, не предоставил преимущество и допустил наезд на двух юных пешеходов», — рассказали в управления ГАИ по Свердловской области.