ВСУ снова атаковали Энергодар

В беседе с журналистами Сеновоз отметил, что атаки ВСУ на Энергодар приобрели систематический характер. При этом власти стараются в кратчайшие сроки ликвидировать их последствия, отметил он. Глава города добавил, что обстрелы Киевом гражданской инфраструктуры могут привести к серьезным последствиям — если Энергодар, состоящий в основном из многоквартирных домов, останется без водо- и электроснабжения, это может повлечь за собой распространение различных заболеваний.