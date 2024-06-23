В Башкирии задержали троих лже-брокеров

— Один из задержанных — директор фирмы, — отметили в ведомстве. — Сотрудники принимали в офисе наличные денежные средства от клиентов для инвестирования на определенной платформе, затем зачисляли денежные средства на специализированный счет. Люди приносили от 170 тысяч рублей до почти 10 миллионов рублей. Мошенническая схема проворачивалась так, что аферисты вкладывали деньги своих жертв в 10 раз меньше переданной суммы, а заявителям поясняли, что счета сформированы в иностранной валюте.