В Башкирии задержали троих лже-брокеров

В Башкирии возбуждено уголовное дело о крупном мошенничестве. Фигурантами являются трое жителей Стерлитамака 28 и 32 лет.
Как сообщили в МВД республики, с октября 2022 года по апрель 2023-го они заманивали клиентов для якобы увеличения дохода через инвестирование.
— Один из задержанных — директор фирмы, — отметили в ведомстве. — Сотрудники принимали в офисе наличные денежные средства от клиентов для инвестирования на определенной платформе, затем зачисляли денежные средства на специализированный счет. Люди приносили от 170 тысяч рублей до почти 10 миллионов рублей. Мошенническая схема проворачивалась так, что аферисты вкладывали деньги своих жертв в 10 раз меньше переданной суммы, а заявителям поясняли, что счета сформированы в иностранной валюте.
Их незаконную деятельность выявили сотрудники УЭБ и ПК МВД по РБ совместно с коллегами из Управления МВД России по Стерлитамаку, при силовой поддержке региональной Росгвардии. Возбуждено по статье «Мошенничество в особо крупном размере».
— ️У всех троих изъяли наличные денежные средства в сумме более млн рублей, сотовые телефоны, карты различных банков, сим-карты, системный блок, ноутбуки, телевизоры, наручные часы, золотые украшения и три автомобиля, — отметили в МВД.
Все они сознались в содеянном. Их поместили под домашний арест.