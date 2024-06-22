Москвич обнаружил змею в своей машине после автосервиса

В Москве мужчина после получения услуг автосервиса обнаружил змею в салоне своей машины, сообщил телеканал «360» со ссылкой на источник.
Инцидент произошел днем в субботу, 22 июня. Змею из автомобиля Nissan извлекли прибывшие на место спасатели.
Позже оказалось, что это был уж. В результате инцидента никто не пострадал, однако неизвестно, как змея попала в салон автомобиля.
Ранее сообщалось, что в центре Москвы спасатели поймали большую желтую змею.
Позже нашлась хозяйка змеи, которая пояснила, что тем же утром ее питомец уполз.