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Москвич обнаружил змею в своей машине после автосервиса

Ужа из салона извлекли прибывшие на место спасатели.

Источник: Reuters

В Москве мужчина после получения услуг автосервиса обнаружил змею в салоне своей машины, сообщил телеканал «360» со ссылкой на источник.

Инцидент произошел днем в субботу, 22 июня. Змею из автомобиля Nissan извлекли прибывшие на место спасатели.

Позже оказалось, что это был уж. В результате инцидента никто не пострадал, однако неизвестно, как змея попала в салон автомобиля.

Ранее сообщалось, что в центре Москвы спасатели поймали большую желтую змею.

Позже нашлась хозяйка змеи, которая пояснила, что тем же утром ее питомец уполз.

флора и фауна