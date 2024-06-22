В Курской области уничтожили более 35 дронов и 8 ракет ВСУ за день

«Стрелковым оружием и средствами радиоэлектронной борьбы в приграничных районах в течение дня ликвидировано и обезврежено 36 украинских дронов. В Беловском, Суджанском и Большесолдатском районах сбито 8 ракет ВСУ», — написал он.
По словам Смирнова, в течение дня ВСУ обстреляли поселки Теткино, Краснооктябрьский и Новый Путь, село Волфино и хутор Отруба Глушковского района, село Обуховка и деревня Викторовка Кореневского района, пункт пропуска «Суджа», села Махновка и Плехово Суджанского района. Пострадавших нет, отметил врио губернатора.
В Махновке из-за обстрела повреждены здания недействующей птицефабрики, в поселках Краснооктябрьский, Волфинский, Новый Путь и селе Волфине Глушковского района в результате атак ВСУ нарушено электроснабжение. «Ремонтно-восстановительные работы будут проведены, когда позволит обстановка», — написал Смирнов.
Сбросы боеприпасов с украинских беспилотников и атаки дронов-камикадзе зафиксированы недалеко от поселков Теткино и Краснооктябрьский, села Волфина Глушковского района, деревни Старой Николаевки Рыльского района, села Гордеевки и деревень Успеновки и Викторовки Кореневского района, села Свердликова Суджанского района. Никто не пострадал, добавил врио губернатора.
В деревне Викторовке в результате сброса боеприпаса с беспилотника получила повреждение крыша здания школы, в поселке Теткино из-за атаки дронов-камикадзе повреждены продовольственный магазин, неработающий детский дом и многоквартирный дом. Возникшие пожары ликвидированы.