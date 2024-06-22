В Курской области уничтожили более 35 дронов и 8 ракет ВСУ за день

ТАСС, 22 июня. Средства ПВО и РЭБ за день ликвидировали и обезвредили 36 беспилотников и 8 ракет Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом сообщил в своем Telegram-канале врио губернатора региона Алексей Смирнов.