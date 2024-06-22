Хуситы заявили об ударе по американскому авианосцу «Дуайт Эйзенхауэр»

Осенью 2023 года хуситы заявили, что в ответ на «агрессию» израильской армии в секторе Газа будут атаковать в Красном море суда, которые, по их мнению, связаны с Израилем. Великобритания и США при поддержке международной коалиции в ответ начали наносить удары по объектам хуситов в Йемене.