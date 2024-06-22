ВСУ с помощью дронов атаковали шесть населенных пунктов Белгородской области

«В Грайворонском городском округе в четырех населенных пунктах выявлены повреждения после атак дронов. В селе Пороз повреждено одно частное домовладение: выбиты окна, посечены кровля и надворные постройки, а также поврежден один легковой автомобиль. В селе Безымено в одном административном здании повреждена крыша. В селе Новостроевка-Вторая сгорело одно частное домовладение. В селе Головчино поврежден один легковой автомобиль», — написал Гладков.
Он добавил, что в хуторе Климовое Борисовского района поврежден один частный дом, в котором выбиты окна, посечены кровля и фасад. В селе Муром Шебекинского городского округа из-за атаки двух беспилотников обрушена крыша и повреждена внутренняя отделка частного дома.
«На местах работают оперативные службы. Подомовой обход будет осуществлен в светлое время суток», — добавил губернатор.