ВСУ с помощью дронов атаковали шесть населенных пунктов Белгородской области

«В Грайворонском городском округе в четырех населенных пунктах выявлены повреждения после атак дронов. В селе Пороз повреждено одно частное домовладение: выбиты окна, посечены кровля и надворные постройки, а также поврежден один легковой автомобиль. В селе Безымено в одном административном здании повреждена крыша. В селе Новостроевка-Вторая сгорело одно частное домовладение. В селе Головчино поврежден один легковой автомобиль», — написал Гладков.