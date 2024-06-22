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ВСУ с помощью дронов атаковали шесть населенных пунктов Белгородской области

БЕЛГОРОД, 22 июня. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины с помощью дронов атаковали шесть населенных пунктов в приграничных районах Белгородской области, пострадавших, по предварительным данным, нет. Больше всего повреждений отмечено в Грайворонском городском округе, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Источник: РИА "Новости"

«В Грайворонском городском округе в четырех населенных пунктах выявлены повреждения после атак дронов. В селе Пороз повреждено одно частное домовладение: выбиты окна, посечены кровля и надворные постройки, а также поврежден один легковой автомобиль. В селе Безымено в одном административном здании повреждена крыша. В селе Новостроевка-Вторая сгорело одно частное домовладение. В селе Головчино поврежден один легковой автомобиль», — написал Гладков.

Он добавил, что в хуторе Климовое Борисовского района поврежден один частный дом, в котором выбиты окна, посечены кровля и фасад. В селе Муром Шебекинского городского округа из-за атаки двух беспилотников обрушена крыша и повреждена внутренняя отделка частного дома.

«На местах работают оперативные службы. Подомовой обход будет осуществлен в светлое время суток», — добавил губернатор.