Мощный хлопок произошел под землей в Таразе

«22 июня в 21:50 в аварийно-диспетчерскую службу Жамбылского производственного филиала АО “QazaqGazAimaq” поступило сообщение, что в микрорайоне Карасу г. Тараз произошел сильный взрыв. Пострадавших нет. Жамбылский производственный филиал АО “QazaqGaz Aimaq” сообщает, что на месте взрыва газопровод не проходит, взрыв произошел по другим причинам, причины выясняются».