Мощный хлопок произошел под землей в Таразе

Как пишет 23 июня Telegram-паблик Taraznews.kz со ссылкой на ДЧС Жамбылской области, хлопок произошел в 5-м микрорайоне, рядом с домом № 26.
«На месте работают пять спасателей, две единицы техники, а также четыре человека из Центра медицины катастроф».
Руководитель пресс-службы ДЧС региона Сауле Мунатаева рассказала, что под землей произошел хлопок. К месту ЧП выехали сотрудники газовой службы, ЖЭС и «Тараз-СУ». Сведений о пострадавших не поступало.
Как сообщили в АО «QazaqGazAimaq», сейчас городские службы выясняют причину инцидента в мкр. Карасу.
«22 июня в 21:50 в аварийно-диспетчерскую службу Жамбылского производственного филиала АО “QazaqGazAimaq” поступило сообщение, что в микрорайоне Карасу г. Тараз произошел сильный взрыв. Пострадавших нет. Жамбылский производственный филиал АО “QazaqGaz Aimaq” сообщает, что на месте взрыва газопровод не проходит, взрыв произошел по другим причинам, причины выясняются».
Вместе с тем сообщается, что специалисты службы газового хозяйства место происшествия обследовали газоанализатором, в воздухе концентрации газа не обнаружено.
«В данный момент место проишествия оцеплено, на месте работают все городские службы, причины взрыва выясняются. По предварительной версии, произошло замыкание подземной высоковольтной линии электропередачи».