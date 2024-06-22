Несколько подразделений ЗАЭС оказались обесточены после атаки ВСУ

«В результате повреждения этого трансформатора у нас остались без электроснабжения наши подразделения станции», — сказал он.
В частности, обесточены были транспортный цех, типография, насосные станции, которые обеспечивают подачу питьевой воды на объекты ЗАЭС, склады с товарно-материальными ценностями и некоторые другие объекты.
Черничук назвал атаку украинских боевиков «ударом по безопасности Запорожской АЭС».
О том, что ВСУ нанесли удар по подстанции «Радуга», единственной работающей на тот момент подстанции в Энергодаре Запорожской области, стало известно накануне, 21 июня. В результате основная часть города находилась без света. На Запорожской АЭС было нарушено функционирование инфраструктурных объектов.
В тот же день директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина отметила, что информация по поводу новой атаки на ключевую энергетическую инфраструктуру будет доведена до Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).
На следующий день мэр Энергодара Эдуард Сеновоз сообщил, что энергоснабжение города после атаки ВСУ на подстанцию «Радуга» полностью восстановлено. По его словам, ремонтные работы на пострадавшем трансформаторе завершены.
До этого, 19 июня, сообщалось о попадании украинского беспилотника по подстанции «Луч» в Энергодаре, после чего город-спутник Запорожской атомной электростанции (АЭС) остался без электричества.
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, комментируя произошедшее, назвал риском ядерной безопасности этот удар ВСУ. Он отметил, что повреждения, полученные подстанцией «Луч», оказали прямое влияние на персонал станции, проживающий в городе Энергодаре, непосредственно прилегающем к станции, и, следовательно, также отразились на ядерной безопасности.
Украинские боевики неоднократно предпринимали попытки наносить удары по ЗАЭС и Энергодару. 17 июня постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в интервью «Известиям» заявил, что если обстрелы Запорожской атомной электростанции будут продолжаться, то МАГАТЭ придется признать причастность Украины к атакам на ядерный объект.
ЗАЭС расположена в Энергодаре и перешла под контроль России по итогам референдума о воссоединении Запорожской области с РФ в сентябре 2022 года. С начала того же месяца атомная электростанция находится под наблюдением сотрудников МАГАТЭ.