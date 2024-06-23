Четыре человека погибли в жуткой аварии на трассе в ЗКО

Как пишет местный портал «Мой город» со ссылкой на областной Департамент полиции, ДТП произошло утром на автодороге Самара — Шымкент, недалеко от поселка Косколь Каратобинского района.
«43-летний водитель “Лада Приора” выехал на полосу встречного движения и столкнулся с иномаркой “Мазда”. В результате ДТП оба водителя и два пассажира скончались на месте. Еще два пассажира получили серьезные телесные повреждения».
Отмечается, что по факту ДТП начали досудебное расследование по статье 345 УК РК «Нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».
Ранее сообщалось о другой смертельной аварии. 20 июня около 20:00 по проспекту Есенберлина в районе железнодорожного моста города Усть-Каменогорска произошло дорожно-транспортное происшествие. В результате столкновения автомобилей марки КАМАЗ и Geely пассажир легкового автомобиля скончался на месте, водитель с различными телесными повреждениями госпитализирован в медицинское учреждение.