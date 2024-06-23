БПЛА возглавляемой США коалиции атаковал грузовик в Сирии

Многоцелевой беспилотный летательный аппарат (БПЛА) MQ-1C международной коалиции во главе с США нанес удар по грузовому автомобилю в Сирии, в результате атаки есть погибшие и раненые сирийские граждане. Об этом 22 июня сообщил на брифинге заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Юрий Попов.