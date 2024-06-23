БПЛА возглавляемой США коалиции атаковал грузовик в Сирии

«Около 22:30 21 июня многоцелевой беспилотный летательный аппарат MQ-1C, принадлежащий так называемой международной антитеррористической коалиции, из воздушного пространства Ирака, без нарушения воздушного пространства Сирии нанес удар по грузовому автомобилю, совершавшему движение в районе населенного пункта Абу-Кемаль. В результате удара есть погибшие и раненые сирийские граждане», — сказал он.
Кроме того, по словам Попова, за прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксирован один обстрел позиций сирийских правительственных войск со стороны террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещенная в РФ террористическая организация) в провинции Алеппо.
«В районе Эт-Танф за сутки зафиксировано 11 нарушений парой истребителей F-15, парой истребителей “Typhoon”, тремя парами штурмовиков А-10 “Thunderbolt” и одним модульным разведывательно-ударным беспилотным летательным аппаратом MQ-9 “коалиции”», — заявил генерал-майор.
Также, по его данным, спецслужбы зафиксировали, что американская коалиция за сутки восемь раз нарушила протоколы деконфликтации от 9 декабря 2019 года, связанные с несогласованными с российской стороной полетами беспилотников.
Попов обратил внимание, что подобными действиями коалиция продолжает создавать опасные предпосылки авиационных инцидентов и происшествий, а также обостряет обстановку в воздушном пространстве Сирии.
Ранее, 21 июня, в ЦПВС сообщили, что беспилотники международной антитеррористической коалиции во главе с США MQ-9 трижды опасно сблизились с самолетом Су-35 ВКС России в Сирии. Российский летчик предотвратил столкновение.
Также 18 июня со стороны авиации коалиции во главе с США в течение суток зафиксировано 17 нарушений в небе над Сирией.