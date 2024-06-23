Хуситы заявили об атаках на суда в Хайфе и Средиземном море

«Первая операция с использованием дронов была направлена против четырех судов в порту Хайфы, два из них являются цементовозами, а два других — грузовые суда, принадлежащие компаниям, нарушившим запрет на вход в порты оккупированной Палестины», — заявил Сариа в эфире телеканала Al Masirah.
Кроме того, представитель движения утверждает, что еще одно судно — направлявшийся в Хайфу скотовоз Shorthorn Express — было атаковано в Средиземном море с использованием нескольких беспилотников.
Ранее, 22 июня, йеменские хуситы из движения «Ансар Аллах» атаковали американский авианосец Dwight Eisenhower в акватории Красного моря. В свою очередь, агентство Reuters со ссылкой на двух представителей Пентагона опровергло информацию о ракетном ударе хуситов по авианосцу. Позднее телеканал NBC News сообщил, что американский атомный авианосец Dwight Eisenhower получил приказ покинуть Красное море.
До этого, 14 июня, американские военные уничтожили два патрульных катера йеменских хуситов в Красном море и успешно перехватили один датчик системы противовоздушной обороны (ПВО). Кроме того, командование доложило о ликвидации одного морского надводного дрона (USV) хуситов и двух патрульных катеров в Красном море.
13 июня йеменские хуситы атаковали в Аденском заливе коммерческое судно, которое принадлежит Украине. По данным командования, один моряк пострадал, его эвакуировало воздушное судно, прибывшее с американского крейсера USS Philippine Sea.
В тот же день беспилотный катер йеменских хуситов нанес удар в Красном море по греческому судну Tutor. В результате атаки было повреждено машинное отделение, на судне возникла обширная течь.
До этого, 9 июня, в США сообщили, что йеменские хуситы из движения «Ансар Аллах» за последние сутки повредили противокорабельными ракетами два грузовых судна в Аденском заливе. Кроме того, американские военные также отчитались о перехвате над Аденским заливом беспилотного летательного аппарата и уничтожении в контролируемых хуситами районах Йемена двух крылатых ракет и одной ракетной пусковой установки.
Хуситы начали наносить удары по судам в Красном море и Аденском заливе с ноября прошлого года в знак протеста против действий Израиля в секторе Газа. В ночь на 12 января в ответ на их действия США и Великобритания начали атаку по объектам хуситов в Йемене. Белый дом заявил, что удары по подконтрольным движению районам страны имели оборонительный характер. Также тогда утверждалось, что удары были совершены для защиты международных судов.