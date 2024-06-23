Ричмонд
+36°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Над Брянской областью сбили еще 9 беспилотников, за ночь — 23

Брянская область продолжает подвергаться массированной атаке беспилотниками. С полуночи над регионом было уничтожено 23 беспилотника, еще три БПЛА сбили поздно вечером.

Источник: РИА "Новости"

Об уничтожении еще девяти беспилотников сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram. Восемь БПЛА сбиты над Брасовским районом, четыре — над Дубровским, по два — над Трубчевским, Почепским и Брянским, по одному — над Клинцовским, Новозыбковским и Стародубским районами. Никто не пострадал, разрушений нет.

Брянская область накануне, 22 июня, весь день подвергалась атакам беспилотниками. Два БПЛА были сбиты ночью, несколько FPV-дронов — утром, один БПЛА — днем, и несколько — вечером. Богомаз сообщал об атаках в 21:06, 22:56 и 23:57.