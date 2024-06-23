Над Брянской областью сбили еще 9 беспилотников, за ночь — 23

Об уничтожении еще девяти беспилотников сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram. Восемь БПЛА сбиты над Брасовским районом, четыре — над Дубровским, по два — над Трубчевским, Почепским и Брянским, по одному — над Клинцовским, Новозыбковским и Стародубским районами. Никто не пострадал, разрушений нет.