Система ПВО сбила беспилотники в российском регионе

21 июня украинский беспилотник повредил квартиру в многоэтажном жилом доме в Горловке в Донецкой Народной Республике (ДНР). Сообщается, что в результате происшествия никто не пострадал. На фоне участившихся атак местных жителей призвали отходить от окон и искать укрытие, заметив дроны.