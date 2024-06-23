Ричмонд
+33°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Система ПВО сбила беспилотники в российском регионе

Система противовоздушной обороны (ПВО) сбила украинские беспилотные летательные аппараты (БПЛА) над Смоленском и Ярцево. Об этом сообщил губернатор Смоленской области Василий Анохин в своем Telegram-канале.

Источник: РИА "Новости"

«По предварительной информации в результате падения обломков на землю пострадавших и разрушений нет. На места происшествий направлены оперативные службы», — написал Анохин.

Глава региона призвал жителей области в случае обнаружения обломков беспилотников вызвать оперативные службы, не приближаясь к БПЛА. Информация о последствиях атаки уточняется.

21 июня украинский беспилотник повредил квартиру в многоэтажном жилом доме в Горловке в Донецкой Народной Республике (ДНР). Сообщается, что в результате происшествия никто не пострадал. На фоне участившихся атак местных жителей призвали отходить от окон и искать укрытие, заметив дроны.