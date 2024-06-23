Выбиты стекла и разбросаны вещи: прокуратура расследует детали страшного ДТП в Хабаровском крае

Вечером 22 июня на дороге село Селихино — Николаевск-на-Амуре произошла смертельная авария. Пострадали шесть человек, один из которых скончался на месте. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
ДТП произошло около 19:30 на 167-м километре дороги. За рулем автомобиля «Тойота Королла» находился 16-летний водитель. Он не справился с управлением, машина съехала с дороги и перевернулась.
Фотографии с места происшествия свидетельствуют о серьезных повреждениях автомобиля: крыша смята, передние и боковые стекла выбиты, капот разбит. Вокруг машины разбросаны личные вещи пассажиров и обломки деталей.
К сожалению, авария унесла жизнь 16-летнего пассажира, который не был пристегнут ремнем безопасности и погиб на месте до приезда скорой помощи.
«Водитель и еще четыре пассажира, среди которых двое несовершеннолетних, получили травмы различной степени тяжести. Им была оказана медицинская помощь на месте, и они были отправлены на амбулаторное лечение», — рассказали в Госавтоинспекции УМВД России по Хабаровскому краю.
В Комсомольске произошел другой случай, связанный с несовершеннолетними. В Городе юности задержали 16-летнего парня за рулем мопеда Yamaha, который, как подозревают, был угнан. Полиция изъяла мопед и составила административный протокол на одного из родителей ребенка. Как выяснилось, транспортное средство семье не принадлежит. По словам подростка, он угнал мопед с одного из дворов. Родителей подростка могут привлечь к административной ответственности за неисполнение обязательств по воспитанию сына.