Выбиты стекла и разбросаны вещи: прокуратура расследует детали страшного ДТП в Хабаровском крае

В Комсомольске произошел другой случай, связанный с несовершеннолетними. В Городе юности задержали 16-летнего парня за рулем мопеда Yamaha, который, как подозревают, был угнан. Полиция изъяла мопед и составила административный протокол на одного из родителей ребенка. Как выяснилось, транспортное средство семье не принадлежит. По словам подростка, он угнал мопед с одного из дворов. Родителей подростка могут привлечь к административной ответственности за неисполнение обязательств по воспитанию сына.