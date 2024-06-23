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Артиллерия не допустила перегруппировки ВСУ на островах Днепра

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Российская группировка войск «Днепр» на Каховском направлении не допустила перегруппировки ВСУ на островах Днепра, уничтожила их плавсредства, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки «Днепр» Роман Кодрян.

Источник: © РИА Новости

«Подразделения группировки войск Днепр» выполняли боевые задачи на Каховском направлении, обеспечивали контроль островной зоны реки Днепр, огнем артиллерии не допускали перегруппировки войск противника, продолжили уничтожение плавсредств ВСУ, стремящихся высадиться на левом берегу Днепра", — сказал Кодрян.