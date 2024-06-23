Артиллерия не допустила перегруппировки ВСУ на островах Днепра

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Российская группировка войск «Днепр» на Каховском направлении не допустила перегруппировки ВСУ на островах Днепра, уничтожила их плавсредства, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки «Днепр» Роман Кодрян.