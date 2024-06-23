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В Минобороны рассказали, как бойцы ВДВ делают комплектующие для боеприпасов

ЛУГАНСК, 23 июн — РИА Новости. Крымские десантники Новороссийского горного соединения ВДВ активно используют полевую мастерскую в зоне спецоперации для изготовления комплектующих для различных типов боеприпасов с помощью 3D-принтеров, сообщили журналистам в министерстве обороны России.

Источник: © РИА Новости

«Мастерскую десантники оборудовали в зоне спецоперации, для изготовления комплектующих гвардейцы используют 3D-принтер, что позволяет в короткие сроки обеспечить необходимыми деталями подразделения, использующие в своей боевой работе БПЛА со сбросами и FPV-дроны», — сообщили в МО.

Уточняется, что после создания необходимого элемента на компьютерной программе его данные отправляются на 3D-принтер для последующей печати.

«Всем этим (изготовленными комплектующими — ред.) обеспечиваются подразделения, выполняющие специальные боевые задачи», — добавили в ведомстве.

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