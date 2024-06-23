В Минобороны рассказали, как бойцы ВДВ делают комплектующие для боеприпасов

«Мастерскую десантники оборудовали в зоне спецоперации, для изготовления комплектующих гвардейцы используют 3D-принтер, что позволяет в короткие сроки обеспечить необходимыми деталями подразделения, использующие в своей боевой работе БПЛА со сбросами и FPV-дроны», — сообщили в МО.