МО РФ сообщило об активном применении кроссовых мотоциклов для захвата позиций ВСУ

«По словам штурмовиков, сейчас, заходя в окопы, они точно знают, где находится противник, пулеметные гнезда, лисьи норы. Это стало возможным благодаря не только отличной работе операторов разведывательных беспилотников, но и тренировкам на точных копиях опорных пунктов противника, которые создаются на наших полигонах в тылу», — сказали в оборонном ведомстве.
Как отметили в Минобороны, при помощи этих макетов штурмовиками до автоматизма отрабатываются все возможные варианты действий и нештатные ситуации. «Мы, исходя из приобретенного опыта в бою, подготавливаем новые методики по захвату штурмовых опорных пунктов, позиций. У нас идет взаимодействие с БПЛА — это корректировка. Потом идут беспилотные аппараты-камикадзе, также артиллерия, минометные расчеты. Полностью взаимодействуем для достижения цели», — рассказал командир штурмового взвода.
В ведомстве также отметили, что штурмовые отряды группировки войск «Восток» из Забайкалья эффективно используют кроссовые мотоциклы для захвата позиций ВСУ под Угледаром. «Мотоцикл здесь уже почти штатная техника. Такую небольшую и крайне маневренную цель в отличие от тяжелой техники поразить очень трудно. Бойцы на скорости закатываются в окопы ВСУ и сразу вступают в бой, с воздуха их ведут наши операторы беспилотников», — заявили в Минобороны России.
В частности, применение мотоциклов позволило захватить опорный пункт ВСУ силами пяти российских военнослужащих. «У нас потерь не было, когда выдвигались. У противника была группа от 7 до 10 человек, точки были огневые. Но, так как мы сделали все внезапно, они растерялись, и уже двоих мы сразу пленили, а остальные убежали», — сказал командир штурмового взвода.