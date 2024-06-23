МО РФ сообщило об активном применении кроссовых мотоциклов для захвата позиций ВСУ

В частности, применение мотоциклов позволило захватить опорный пункт ВСУ силами пяти российских военнослужащих. «У нас потерь не было, когда выдвигались. У противника была группа от 7 до 10 человек, точки были огневые. Но, так как мы сделали все внезапно, они растерялись, и уже двоих мы сразу пленили, а остальные убежали», — сказал командир штурмового взвода.