Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве и Житомирской области

«В Киеве раздаются взрывы. Житомирская область — взрывы, мониторинговые каналы», — говорится в сообщениях в Telegram-канале.
Согласно информации онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Киевской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Николаевской и Днепропетровской областях звучит воздушная тревога.
В Минобороны РФ никак не прокомментировали эту информацию.
Ранее в этот день сообщалось о взрывах в Харькове. Отмечалось, что воздушная тревога в городе звучит с самого утра субботы, 22 июня.
Российские войска в октябре 2022 года начали наносить удары по объектам военного управления и связанным с ними объектам энергетики и связи Украины. Как пояснил президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой российский президент объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.