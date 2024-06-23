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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве и Житомирской области

В Киеве и Житомирской области Украины прогремели взрывы. Об этом 23 июня сообщило украинское издание ТСН.

Источник: Reuters

«В Киеве раздаются взрывы. Житомирская область — взрывы, мониторинговые каналы», — говорится в сообщениях в Telegram-канале.

Согласно информации онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Киевской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Николаевской и Днепропетровской областях звучит воздушная тревога.

В Минобороны РФ никак не прокомментировали эту информацию.

Ранее в этот день сообщалось о взрывах в Харькове. Отмечалось, что воздушная тревога в городе звучит с самого утра субботы, 22 июня.

Российские войска в октябре 2022 года начали наносить удары по объектам военного управления и связанным с ними объектам энергетики и связи Украины. Как пояснил президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой российский президент объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.