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В Брянской области за ночь нейтрализовали 30 украинских БПЛА

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили над Брянской областью 30 украинских беспилотников, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз.

Источник: © РИА Новости

«Сегодняшней ночью враг совершил массированную террористическую атаку по территории нашей области. За прошедшую ночь перехвачено и уничтожено 30 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — написал он.

Пострадавших и разрушений нет, все атаки отражены, все цели уничтожены.

Киев практически ежедневно пытается атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России.

Силы ПВО перехватывают летательные аппараты противника. Накануне ночью в Смоленской области уничтожили два БПЛА.