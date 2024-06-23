В Брянской области за ночь нейтрализовали 30 украинских БПЛА

«Сегодняшней ночью враг совершил массированную террористическую атаку по территории нашей области. За прошедшую ночь перехвачено и уничтожено 30 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — написал он.
Пострадавших и разрушений нет, все атаки отражены, все цели уничтожены.
Киев практически ежедневно пытается атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России.
Силы ПВО перехватывают летательные аппараты противника. Накануне ночью в Смоленской области уничтожили два БПЛА.